Aliisha: The Oblivion of Twin Goddesses greift unterschiedliche Eingabemethoden der Nintendo Switch auf

Aus Taiwan bringt uns das Indie-Team von Underscore ein märchenhaftes 3D-Abenteuer namens Aliisha: The Oblivion of Twin Goddesses. Die Besonderheit dieses Titels ist seine Steuerung, denn wie ihr euch im Spiel fortbewegt, hängt davon ab, wen ihr gerade kontrolliert. Die beiden Schwestern Aisha und Lisha erkunden einen verlassenen Tempel, in dem sie Rätsel lösen, Monster bekämpfen und Fallen ausweichen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie diese Geschichte enden kann.

Aisha steuert ihr per Bewegungssteuerung, oder mit den Joy-Cons, wenn ihr am TV spielt. Lisha auf der anderen Seite fokussiert sich auf ihren Roboter, den ihr via Touch-Steuerung im Handheldmodus befehligt. Aliisha: The Oblivion of Twin Goddesses könnt ihr online und lokal im Koop-Modus spielen, sobald es im Frühjahr 2022 auf der Nintendo Switch erscheint. Weitere Plattformen sind laut Publisher P-Cube bestätigt, wir wissen aktuell nur, nicht welche das sind.