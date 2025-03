Alienware versucht sein Glück im Segment der Budgetmonitore und stellt neue Versionen seiner bekanntesten Modelle vor

HQ

Wenn Sie auf dem neuesten Stand der High-End-Monitore und -Hardware für eSportler und Wettkampfprofis sind, werden Sie mit der Marke Alienware vertraut sein. Mit einer Material- und Verarbeitungsqualität, die ihresgleichen sucht, hat die Marke eine Nische ohne viel Konkurrenz in ihrem Segment, aber mit der Qualität sind immer hohe Preise einhergegangen, die ihre ultimative Reichweite einschränken könnten. Das wird sich bald ändern.

Auf der CES 2025 hat Alienware sechs neue Gaming-Monitore vorgestellt, von denen drei in ein neues, preisgünstigeres Segment fallen. Dabei handelt es sich um die drei QHD-Monitore AW3425DWM, AW3225DM und AW2725DM mit 34, 32 und 27 Zoll. Alle von ihnen ermöglichen eine schnelle Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und eine Reaktionszeit von 1 ms, so dass sie nach wie vor großartige Einstiegsoptionen für Gamer sind, die ein Höchstmaß an wettbewerbsfähiger Nachfrage anstreben. Diese Monitore sind ab heute, dem 6. März, im Handel erhältlich:



Alienware 34 VA Kurvenmonitor (AW3425DWM) - 6. März 2025 Preis: 361 €



Alienware 32 VA Curve Monitor (AW3225DM) - 6. März 2025 - Preis: 294 €



Alienware 27 IPS Monitor (AW2725DM) - 24. April 2025 - Preis (nur in Nordamerika bestätigt): 269,99 $



Dann gibt es noch die neue Version seines leistungsstärksten Monitors, des Alienware 27 4K QD-OLED (AW2725Q), der mit einer Pixeldichte von 166 PPI (Pixel pro Zoll) einen Pixel-pro-Zoll-Rekord für jeden OLED- oder QD-OLED-Monitor aufstellt. Dieses Modell wurde auch mit dem Innovation Award auf der CES ausgezeichnet. Es ist ab sofort (in den USA) für 899,99 $ erhältlich.

Im QD-OLED-Bereich haben wir auch einen neuen Ultra-Wide-Monitor, den Alienware 34 240HZ (AW3425DW), der nicht nur die Bildwiederholfrequenz von den 175 Hz seiner Vorgängerversion erhöht, sondern auch über eine WQHD-Auflösung (3440x1440) und eine 1800R-Kurve verfügt, damit Sie im Spiel nichts verpassen. Er wird ab dem 29. April in Nordamerika für 799,99 US-Dollar im Einzelhandel erhältlich sein, und wir warten darauf, diese Zahl mit dem europäischen Preis zu aktualisieren.

Zu guter Letzt gibt es noch das Alienware 27 280Hz QD-OLED (AW2725D). Durch die Kombination einer QHD-Auflösung mit einer Hochgeschwindigkeits-Bildwiederholfrequenz von 280 Hz erreicht es ein optimales, lebendiges Bilderlebnis und eine ultra-flüssige Leistung, die es ihm ermöglicht, in allen Gaming-Genres zu glänzen. Das Beste an diesem Modell ist sein erschwinglicher Preis von 549,99 US-Dollar, der QD-OLED-Gaming mit Alienware erschwinglicher denn je macht. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, aber es wird erwartet, dass es diesen Sommer veröffentlicht wird.

Was halten Sie von diesen neuen Alienware-Monitormodellen und ist es an der Zeit, Ihr Gaming-Setup aufzufrischen?