Alienware rüstet seine Laptops mit QD-OLED-Displays auf.

HQ

Alienware bringt neue 16"-Laptops in den Area 51- und Aurora-Serien heraus, mit Fokus auf weniger Blendung, Intel Ultra 200HX CPU-Optionen und Nvidia RTX 50er-Serie-GPUs, aber noch wichtiger ist eine Display-Überarbeitung.

Das bedeutet massive Verbesserungen:



0,2 ms Antwortzeit – 15-mal schneller als bei früheren Modellen



HDR True Black 500



620 nits Spitzen-HDR-Helligkeit



120 % DCI-P3 Farbspektrum



VESA HDR ClearMR 9000 Zertifiziert – behauptet, bei Hochgeschwindigkeitsszenen keine Ghosting-Effekte zu zeigen



Anti-Blendbeschichtung diffusiert Reflexionen, ohne die Farbqualität zu beeinträchtigen



Pixel Protection mit integrierter KI-Software zur Verwaltung der Panel-Gesundheit



Langlebige Struktur mit 15 kg Druckprüfung für den Deckel und einer Lebensdauer des Scharniers von 20.000 Zyklen



Das ist eine große Verbesserung, da die wenigen Gaming-Laptops mit OLED typischerweise die langsamen 3ms-Versionen verwenden, und dieses Upgrade macht sie für kompetitive Spiele geeignet.

Alienware

Alienware

Alienware