Alienware rüstet seine Laptops mit QD-OLED-Displays auf.
QD-OLED mit Hardcore-Gaming-Spezifikationen hat seinen Weg zu High-End-Laptops gefunden.
Alienware bringt neue 16"-Laptops in den Area 51- und Aurora-Serien heraus, mit Fokus auf weniger Blendung, Intel Ultra 200HX CPU-Optionen und Nvidia RTX 50er-Serie-GPUs, aber noch wichtiger ist eine Display-Überarbeitung.
Das bedeutet massive Verbesserungen:
- 0,2 ms Antwortzeit – 15-mal schneller als bei früheren Modellen
- HDR True Black 500
- 620 nits Spitzen-HDR-Helligkeit
- 120 % DCI-P3 Farbspektrum
- VESA HDR ClearMR 9000 Zertifiziert – behauptet, bei Hochgeschwindigkeitsszenen keine Ghosting-Effekte zu zeigen
- Anti-Blendbeschichtung diffusiert Reflexionen, ohne die Farbqualität zu beeinträchtigen
- Pixel Protection mit integrierter KI-Software zur Verwaltung der Panel-Gesundheit
- Langlebige Struktur mit 15 kg Druckprüfung für den Deckel und einer Lebensdauer des Scharniers von 20.000 Zyklen
Das ist eine große Verbesserung, da die wenigen Gaming-Laptops mit OLED typischerweise die langsamen 3ms-Versionen verwenden, und dieses Upgrade macht sie für kompetitive Spiele geeignet.