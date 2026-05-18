Alienware bringt seinen ersten preisgünstigen Gaming-Laptop auf den Markt

HQ

Alienware hat sich für teure Gaming-PCs bekannt gemacht, aber nun haben sie den Alienware 15 angekündigt und auf den Markt gebracht, der laut IGN ein preisgünstiges Gaming-Laptop verspricht.

Alienware 15 wird Varianten eines AMD Ryzen- oder Intel-Core-Chips sowie eine Nvidia GeForce RTX 4050 GPU haben. Du kannst dein Spiel auf eine RTX 5060 erhöhen, wenn du möchtest. Der Startpreis beträgt 1.299 US-Dollar für die Ryzen-Version von AMD und 1.349 US-Dollar für ein Intel-Modell. Also vielleicht keine preisgünstige Option im traditionellen Sinne.

Das kleinere Modell erhält neue AMD-Chipoptionen – einen Ryzen 7 260 oder einen Ryzen 5 220 – und wird entweder mit einer 512 GB oder 1 TB NVMe SSD ausgeliefert. Es verfügt außerdem über ein 300-Nit-Display, eine Bildwiederholrate von 165 Hz und ein 16:10 WUXGA (1920 x 1200) Display. Das Basismodell 16-Zoll wird jedoch mit einer 8GB RTX 5050 Grafikkarte und 16GB DDR5-RAM ausgeliefert, allerdings nur mit einer Intel-CPU und einem 120-Hz-Display. Das Alienware 15 wird mit 8GB, 16GB oder 32GB RAM und einem 54Wh- oder 70Wh-Akku konfigurierbar sein.

Wenn Sie also auf der Suche nach einem neuen Gaming-Laptop sind, könnte dies etwas sein, das Sie in Betracht ziehen sollten.