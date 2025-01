Alienware bringt Area-51 als Desktop- und Laptop-Linie zurück

HQ

Während der laufenden CES-Technologiekonferenz hat Alienware, die Gaming-Hardware-Abteilung von Dell, jetzt eine wiederkehrende Reihe von Desktop- und Laptop-Gadgets angekündigt. Konkret handelt es sich um die zuvor nicht mehr existierende Area-51-Linie, die zurückkehrt und der neue Goldstandard für Alienware sein wird, indem sie das Beste wird, was die Marke zu bieten hat.

Sowohl die Desktops als auch die Laptops werden von Nvidia GeForce RTX 50 Series GPUs angetrieben, die den Weg zur DLSS 4-Unterstützung ebnen, sowie von Intel Core Ultra CPUs.

Was die Einzelheiten betrifft, so wird der Area-51 Desktop ein 80-Liter-Tower sein, der bis zu einer RTX 5090 und einem Intel Core Ultra 9 285K aufnehmen kann. Er bietet Platz für mehr als 600 W dedizierte Grafik und 280 W Rechenleistung und verfügt über ein Design und genügend Platz, der es den Benutzern ermöglicht, Komponenten in Zukunft einfach auszutauschen und aufzurüsten.

Um den Desktop-PC kühl zu halten, wird ein neues Überdrucksystem verwendet, das drei Lüftersysteme verwendet, um Luft in das Gehäuse zu saugen, und dann Dichtungen verwendet, um Luft einzuschließen, ein Drucksystem aufzubauen und dann heiße Luft aus der Rückseite abzulassen. Dies geschieht natürlich zusätzlich zu einer Flüssigkeitskühlung und zusätzlichen Lüftersystemen, die zwei 140-mm-Einheiten und zwei 180-mm-Einheiten umfassen. Dieses Kühlsystem soll dazu beitragen, dass das Area-51 bei intensiver Nutzung 13 % kühler und 45 % leiser läuft.

Eines der weiteren netten Merkmale sind abnehmbare Staubfilter, die einen einfachen Zugang zur Reinigung ermöglichen, und eine besser zugängliche Seitenwand, die das Erreichen der Komponenten weniger mühsam macht.

Alienware hat dargelegt, wie die Premium-Version des Area-51 derzeit aussehen könnte, mit den vollständigen Spezifikationen unten:



Dual-Channel-RAM-Konfigurationen mit bis zu 64 GB DDR5 XMP (2x 32 GB) bei 6400 MT/s.



Bis zu 8 TB Speicher über 4 TB NVMe M.2 PCIe Gen4 SSD (Boot) + 4 TB NVMe M.2 PCIe Gen4 SSD (Speicher).



Ausgestattet mit einer 360-mm-Flüssigkeitskühlung (LC) oder einer 240-mm-LC und gleichzeitig eine DIY-Aufrüstbarkeit auf 420-mm-LC ermöglicht.



Angetrieben von einem 1500 W Platinum Rated ATX12VO Netzteil (PSU) oder einem 850 W Gold Rated ATX12VO Netzteil.



Sieben anpassbare AlienFX-Beleuchtungszonen mit über 16,7 Millionen Farben und sechs verschiedenen Lichteffekten, die alle im Alienware Command Center (AWCC) verwaltet werden.



Optionaler Alienware Elite Care-Kundensupport mit 24/7-Kundensupport, Unfallschadenschutz, Vor-Ort-Reparaturen und mehr.



Was die Preisgestaltung und das Veröffentlichungsdatum betrifft, so kostet die Area-51 Desktop rund 4.499 US-Dollar für die Startkonfiguration, wobei die Markteinführung für das 1. Quartal geplant ist.

Die Area-51-Laptops, die korrekt als AW30 bezeichnet werden, werden ebenfalls über eine neue thermische Architektur verfügen, die 35 % mehr Luftstrom verspricht und 15 % leiser ist. Sie werden ein neues durchscheinendes Thermoregal haben, um mehr Flair zu verleihen, ein flüssiges blaugrünes Finish, das seine Farbe ändert, wenn Licht darauf trifft, ein Gorilla Glass -Fenster an der Basis, um einen Blick unter die Haube zu werfen, RGB-Lüfter und ein Design ohne Scharniere.

Uns wurde versprochen, dass die fortschrittlichste AW30, die vorerst verfügbar sein wird, eine RTX 5090, eine Intel Core Ultra 9 275HX, XMP-Speicher mit einer Kapazität von 7.200 MT/s und einen SSD-Speicher der 5. Generation mit einer Größe von bis zu 12 TB umfassen wird.

Was die Preisgestaltung betrifft, so kostet das Einführungsmodell 3.199 US-Dollar, wenn es im ersten Quartal auf den Markt kommt, aber das Einstiegsmodell erfordert nur 1.999 US-Dollar.