Aliens und 34 Krankheiten breiten sich im neuen Two Point Hospital-DLC aus

Two Point Studios und Sega infizieren ihre witzige Krankenhaussimulation Two Point Hospital mit einem Alien-Befall. Ein neues DLC namens Close Encounters soll im Laufe des Tages in der PC-Version aufschlagen (Preis 9 Euro) und verspricht Spielern außerirdische Inhalte. Enthalten sind drei neue Krankenhäuser, die jeweils mit sehr ungewöhnlichen Anforderungen daherkommen, sowie 34 neue Krankheiten. Weitere Räume, Herausforderungen und Möglichkeiten wurden ebenfalls versprochen, einen Vorgeschmack darauf gibt es im unteren Trailer. Auf der Konsole soll Two Point Hospital bis Ende des Jahres ebenfalls erscheinen.

