Aliens: Fireteam Elite erscheint am 14. Dezember im Xbox Game Pass

Am 14. Dezember startet mit Point Defense bereits die zweite kostenlose Saison von Aliens: Fireteam Elite. Eine gute Gelegenheit für Alien-Fans, die bisher noch keinen Blick auf den Actiontitel geworfen haben. Xbox Game Pass-Besitzer müssen dafür nicht einmal Geld ausgeben, denn auf Xbox Wire verkündete Christopher Honour, Senior Community Manager von Cold Iron Studios, dass Aliens: Fireteam Elite pünktlich zum Start der Saison ab dem 14. Dezember ein Teil der Xbox Game Pass-Bibliothek wird.

Bis zum 14. Dezember könnt ihr euch währenddessen dem dystopischen Shooter Generation Zero widmen, den Microsoft ohne jegliche Vorankündigung zu dem riesigen Videospiel-Arsenal hinzugefügt hat. Das Spiel schickt euch zurück in die späten 80er, in der eine postapokalyptische alternative Version von Schweden von verrückt gewordenen Robotern überrannt wird.

Zusammen mit der Veröffentlichung von Halo Infinite am 8. Dezember, sollten Shooter-Fans somit einige aufregende Wochen vor sich haben.