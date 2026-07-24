Aliens: Fireteam Elite 2 wird bereits nächsten Monat veröffentlicht

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Falls du dachtest, Ende August sei nicht schon hektisch genug bei neuen Videospiel-Veröffentlichungen, da wir in wenigen Wochen The Sinking City 2, Star Wars: Zero Company, Resonance: A Plague Tale Legacy und Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 bekommen werden, dann kommt nun ein weiteres großes Spiel dazu.

Der Entwickler Cold Iron Studio ist bereit, seinen kooperativen Action-Shooter Aliens: Fireteam Elite 2 den Fans zu übergeben und wird dies bereits am 25. August tun. Für PC, PS5 und Xbox Series X/S wird dieses Spiel die Spieler als Team von Colonial Marines zeigen, die in einer feindlichen Umgebung ums Überleben kämpfen müssen, die von Horden von Xenomorphs bewohnt wird.

Uns wurde gesagt, dass das Spiel in ein paar Editionen erhältlich sein wird, wobei die Standard Edition 49,99 $ kostet und lediglich das Basisspiel beinhaltet. Die 40th Anniversary Premium Edition kostet 69,99 $ und enthält das Basisspiel sowie ein paar DLCs, nämlich das Ripley's Hive Exterminator Pack und Herk Mondo's Pest Pack, um einige kosmetische Optionen und exklusive Waffen zu bieten. Am Launch-Tag wird auch das Rain Jackson's Star Pack für 9,99 $ erscheinen, um noch mehr Kosmetika und eine weitere exklusive Waffe hinzuzufügen.

Mit diesem Startdatum im Hinterkopf, wird das eure Pläne für das späte Augustfenster für Videospiele anpassen?