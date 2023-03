Aliens: Dark Descent zeigt den ersten Gameplay-Look

HQ

Aliens: Dark Descent hat neben dem Veröffentlichungsdatum, das für den 20. Juni geplant ist, einen ersten Blick auf das Gameplay geworfen.

Es scheint, dass wir in Aliens: Dark Descent einige vertraute Schauplätze übernehmen werden, wenn wir mit unserem Trupp auf ein Schiff reisen. Es scheint bereits, dass das Spiel ein immersives RTS ist, da Sie sehen können, wie Ihr Trupp ständig um sie herum schaut, während sie sich durch enge Korridore quetschen.

Der Kampf ermöglicht es dir, die Zeit zu verlangsamen, so dass du gerade genug Zeit hast, um herauszufinden, was du tust, und einen Befehl an deinen Trupp zu senden. Wie in XCOM: Enemy Unknown verwendet Aliens: Dark Descent ein Permadeath-System, was bedeutet, dass deine Marines für immer verschwunden sind, sobald sie untergegangen sind.

Freust du dich auf Aliens: Dark Descent?