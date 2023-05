Aliens: Dark Descent bietet einen tieferen Einblick in das Gameplay

HQ

Es ist an der Zeit, wieder gegen diese lästigen außerirdischen Xenomorphs zu überleben, denn Aliens: Dark Descent erscheint am 20. Juni. Da nur noch so wenig Zeit übrig ist, denken Tindalos Interactive und Focus Entertainment, dass es an der Zeit ist, einen angemessenen Überblick über das Gameplay in diesem strategischeren Ansatz für Ridley Scotts geliebte Monster zu erhalten.

Schaut euch dieses brandneue Video an, um zu sehen, wie ein Flammenwerfer euch auf engstem Raum wirklich helfen kann, warum Unterdrückungsfeuer so wichtig ist und erfahrt mehr über die Xenomorphs, um auf das vorbereitet zu sein, was die Entwickler ein "strategisches Echtzeit-Squad-basiertes taktisches Actionspiel" nennen.