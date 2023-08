Alien wird sich endlich Dead by Daylight anschließen

HQ

Dead by Daylight ermöglicht es uns, als Killer aus A Nightmare on Elm Street, Halloween, Resident Evil, Saw, Scream, Silent Hill und einigen anderen bekannten Horror-Franchises zu spielen, also fühlt es sich irgendwie so an, als wären die beliebtesten im Spiel. Es stellt sich heraus, dass einer der kultigsten immer noch fehlt, aber nicht mehr lange.

Behaviour hat uns einen Teaser-Trailer gegeben, der enthüllt, dass der Xenomorph des Aliens endlich zu Dead by Daylight kommt. Das ist leider alles, was uns gesagt wird, denn die ersten Details über das nächste Kapitel und die Charaktere des Spiels werden am 8. August enthüllt.