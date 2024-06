Alien: Romulus-Trailer wird heute veröffentlicht

HQ

Viele von uns freuen sich darauf, einen besseren Einblick in das zu bekommen, was Fede Álvarez mit seinemAlien neuen Film ausgeheckt hat, und das Warten hat fast ein Ende. Denn heute wird ein Trailer aus dem Film versprochen, und wir hier in der Redaktion sind natürlich sehr hoffnungsvoll.

Der vor knapp zwei Monaten veröffentlichte Teaser verheißt Gutes und es gibt viele Anzeichen dafür, dass Álvarez zu den Wurzeln des Franchise zurückgekehrt ist. Dunkler, intimer und intensiver. Der Film wird am 16. August in die Kinos kommen und wir drücken die Daumen, dass der Trailer wirklich, wirklich gut ist. Behalten Sie diese Seite später im Auge.

Freut ihr euch auf Alien: Romulus und was haltet ihr von dem Teaser?