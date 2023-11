Alien: Romulus spielt zwischen Alien und Aliens

Es sieht so aus, als ob wir endlich wissen, wann genau der Film von Regisseur Fede Alvarez Alien in der breiteren Alien-Zeitlinie stattfinden wird. Der Film, bekannt als Alien: Romulus, wird eine Sammlung von Jugendlichen sehen, die sich einem Xenomorph stellen, und obwohl es als eigenständiger Film beschrieben wird, soll das Projekt zwischen Alien und Aliens angesiedelt sein.

Die Informationen wurden von der Schauspielerin Cailee Spaeny enthüllt, die während eines Interviews mit Variety bei The Gotham Awards ausdrücklich sagte: "Es soll zwischen dem ersten Film und dem zweiten Film liegen."

Spaeny ging sogar noch ein wenig weiter und enthüllte, dass die ursprüngliche Crew, die die Xenomorphs aus dem James-Cameron-Film gebaut hat, auch für die Erschaffung der Xenomorphs in Romulus herangezogen wurde, was bedeutet, dass es ein gewisses Maß an Konsistenz zwischen den Modellen in diesem kommenden Streifen geben sollte.

Alien: Romulus wird voraussichtlich am 16. August 2024 in die Kinos kommen.