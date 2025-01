Alien: Romulus Regisseur weist Gerüchte über Ripleys Rückkehr in der Fortsetzung zurück

HQ

In letzter Zeit gab es eine Reihe von Gerüchten rund um die Fortsetzung von Alien: Romulus und die Rückkehr von Sigourney Weavers ikonischer Figur Ellen Ripley in irgendeiner Form. Die Spekulationen begannen mit der Behauptung des Hollywood-Insiders Daniel Richtman, dass eine digitale Verjüngungstechnologie in Betracht gezogen wurde, um Ripley in der Fortsetzung von Alien: Romulus wieder einzuführen, was der Regisseur des Films, Fede Álvarez, kürzlich zurückgewiesen hat.

In einem Artikel über X sagte der Regisseur, es sei kaum mehr als "lustiger Klatsch" und betonte, dass es in keiner Weise wahr sei. Es ist jedoch kein Geheimnis, dass er an der Fortsetzung von Romulus arbeitet, und es wurde bereits erwähnt, dass sie sich auf die Überlebenden des ersten Abenteuers konzentrieren wird. Etwas, worüber Álvarez seine Begeisterung zum Ausdruck gebracht hat, und er hat uns wiederholt gesagt, wie glücklich er ist, die Möglichkeit zu haben, die Geschichte fortzusetzen und neue Bereiche des Alien -Universums zu erkunden.

Was würdest du denken, wenn Ripley in einer Romulus Fortsetzung zurückkehren würde?