Alien Romulus lädt uns in diesem neuen Produktionsvideo hinter die Kamera ein

Die Premiere von Fede Álvarez' lächerlich erwartetem neuen Alien-Film ist nur noch einen Monat entfernt, und als ob die zuvor gezeigten Clips nicht schon lecker genug wären, bietet das Team jetzt in einem brandneuen Video einen kurzen Blick hinter die Kamera.

Back to Basics, wie sie es genannt haben, sagt uns wirklich alles, was wir wissen müssen. Praktische Effekte, beengte Räume, Dunkelheit und der Versuch, die Xenomorphs wieder zu etwas wirklich, verdammt Gruseligem zu machen.

Vorbei ist das aufgeblähte World-Building von Covenant und Prometheus, da Alien zu den Wurzeln des Franchise zurückkehrt. Denn auch wenn Romulus nicht so aussieht, als würde es das Rad neu erfinden, scheint es die Magie wiederherzustellen, die uns überhaupt erst dazu gebracht hat, uns in das Filmuniversum zu verlieben.

Schauen Sie sich das neue Featurette unten an, es sieht vielversprechend aus, oder? Alien: Romulus startet am 16. August in den Kinos.

