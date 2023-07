Alien: Romulus hat die Dreharbeiten beendet

Nächstes Jahr ist es endlich an der Zeit, mit dem siebten Film der Reihe - Romulus - in das Alien-Universum zurückzukehren. Regisseur Fede Alvarez, der die Nachfolge von Ridley Scott angetreten hat, arbeitet schon seit einiger Zeit an der eigenständigen Geschichte und gab gestern bekannt, dass die Dreharbeiten nun abgeschlossen sind. Er feierte mit einer Zigarre auf den Stufen seines Wohnwagens.

Bisher ist wenig über den Film bekannt, der verspricht, etwas völlig Einzigartiges zu werden, ohne Bezug zu Prometheus oder Covenant - mit zwei relativ jungen Schauspielern in den Hauptrollen. Alvarez, der von Ridley Scott selbst handverlesen wurde, wird hoffentlich in der Lage sein, etwas Intimeres und weniger Ausuferndes, mehr Alien und weniger Prometheus abzuliefern. Wir in der Redaktion sind auf jeden Fall gespannt.

Alien: Romulus wird im August nächsten Jahres Premiere haben.

Bist du aufgeregt?