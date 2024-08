Alien: Romulus ' Fede Alvarez will mit Dan Trachtenberg einen Alien vs. Predator-Film drehen

HQ

Alien: Romulus war ein Hit an den Kinokassen, und so schauen viele Leute darauf, was Regisseur Fede Alvarez als nächstes vorhat. Es gibt Hoffnung auf ein weiteres Alien-Projekt, wobei einige sogar eine Rückkehr zu Alien vs. Predator wünschen, um zu sehen, wie die neue Generation beider Kreaturen aussehen wird, wenn sie aufeinandertreffen.

Im Gespräch mit Deadline sagte Alvarez, dass er offen für die Idee ist und eine interessante Wendung hat, wie es laufen könnte. "Vielleicht ist es etwas, bei dem ich gemeinsam mit meinem Kumpel Dan [Trachtenberg] Regie führen muss. Vielleicht sollten wir es so machen wie Tarantino und Robert Rodriguez mit Dusk Till Dawn. Ich werde bei einer Hälfte Regie führen, und er wird bei einer weiteren Hälfte Regie führen."

Trachtenberg ist natürlich der Regisseur hinter Prey aus dem Jahr 2022, der für seinen Film ähnlich gelobt wurde. Wenn das der Fall wäre, würden wir uns so etwas vorstellen, wie das Alien den Predator in einer Hälfte des Films verprügelt und dann in der anderen Hälfte umgekehrt. So oder so, für diejenigen, die es lieben, Actionfiguren zusammen zu schlagen, könnte dies ein wahr gewordener Traum sein.