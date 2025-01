Alien: Romulus erhält visuelle Upgrades vor der digitalen Veröffentlichung

HQ

Vor seiner digitalen Veröffentlichung am 15. Januar hat Alien: Romulus erhebliche CGI-Verbesserungen erfahren, insbesondere bei der Darstellung von Ian Holms Androiden-Charakter Rook. In einem kürzlichen Interview mit Empire räumte Regisseur Fede Alvarez ein, dass die Zeit während der Postproduktion begrenzt war und einige Effekte unausgefeilt wirkten. Für die Heimveröffentlichung wurden praktische und digitale Elemente überarbeitet, was zu einer flüssigeren und überzeugenderen Präsentation führte. Fans, die der Kinoversion kritisch gegenüberstehen, könnten nun auf Disney Plus ein raffinierteres Erlebnis vorfinden.

Werden Sie einschalten, um die aktualisierte Version zu sehen?