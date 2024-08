Alien: Romulus debütiert mit einem beeindruckenden Eröffnungswochenende von 108 Millionen US-Dollar

HQ

Wenn die Kinokassen in letzter Zeit von Inside Out 2 und Deadpool and Wolverine dominiert wurden, zwei Milliarden Dollar, die verschiedene Arten von Rekorden gebrochen haben, kann man leicht vergessen, dass Erfolg relativ ist. Während eine Milliarde Dollar in vielerlei Hinsicht wie eine Voraussetzung für einen Marvel Studios Film erscheinen mag, macht ein Zehntel davon andere Filme in ihren eigenen Rechten erfolgreich.

Genau das ist bei Alien: Romulus der Fall, der es an seinem Eröffnungswochenende geschafft hat, weltweit 108 Millionen Dollar einzuspielen (danke, Box Office Mojo). Das reicht bereits aus, um den Film als den 20. größten Film des Jahres 2024 zu betrachten, was er zweifellos weiter verbessern wird, wenn sich immer mehr Kinobesucher den Film in der Eröffnungswoche ansehen.

Dieses Eröffnungswochenende reicht auch aus, um Alien: Romulus zu einem Erfolg zu machen, da der Film rund 80 Millionen US-Dollar gekostet hat, was bedeutet, dass er zwar wahrscheinlich noch keine Marketinggebühren eingespielt hat, aber selbst wenn der Film kein weiteres Geld in den Kinos eingespielt hat, wird die eventuelle digitale und Streamer-Veröffentlichung dieses Defizit zweifellos sowieso ausgleichen.

So oder so, es ist eine starke Leistung für die Rückkehr der Alien -Franchise in die Kinos.