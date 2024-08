Alien: Romulus

HQ

Der Xenomorph, wie wir alle als Filmfans wissen, ist der perfekte Organismus. Zumindest im Film. Vom Konzept her gibt es nichts Gruseligeres, als von einer schrecklichen Bestie aus den tiefsten Tiefen von H.R. Giger gejagt zu werden, und dennoch, obwohl dies der Fall ist, hat das ikonische Monster ein alles anderes als perfektes Franchise gehabt. Resurrection ist bis heute eine große Enttäuschung, und Alien -Schöpfer Ridley Scott verlor mit seinen ambitionierten, aber fehlgeleiteten Prologfilmen über die Entstehung des Menschen schnell den Faden. Eine neue Richtung musste her, und die Hoffnung ist, dass Horrormeister Fede Alvarez die Antwort ist.

Ich kann damit beginnen, zu sagen, dass Romulus sehr vielversprechend beginnt. Der hoffnungslose Ton dessen, was ein großer Bergbauplanet zu sein scheint, der Wayland-Yutani gehört, fühlt sich wunderbar dystopisch an. Eltern sterben routinemäßig in den Minen und hinterlassen ihre zukunftslosen Nachkommen, die geboren wurden, um in der Politik des Großkapitals von der Wiege bis zur Bahre versklavt zu werden. Die Protagonistin Rain und ihr kindlicher Androide Andy träumen von Sonnenschein, der ihre Haut streichelt, irgendwo jenseits von Waylands Würgegriff auf die Kolonisten. Als sie also die Chance bekommt, der höllischen Bergbaugemeinde endgültig zu entkommen, greift sie zu. Da der Film jedoch so heißt, wie er heißt, wissen wir, dass die jungen Helden schließlich auf einer verlassenen Raumstation gefangen sein werden, und das nicht alleine...

Auch wenn die Charaktere nicht gerade die einprägsamsten Figuren in dieser Fortsetzung sind, denke ich, dass Alvarez die Aufgabe in Bezug auf den Ton und das Aussehen des Films definitiv verstanden hat. Das unbehagliche Gruseln, die überzeugenden praktischen Effekte, die makellose Retro-Ästhetik, die ausgeprägten Alien: Isolation Vibes; Es gibt vieles, was in Romulus funktioniert. Und heilige Scheiße, was für ein großartig aussehender Film das ist. Ich genoss die weitläufigen Aufnahmen des gespenstisch leeren Kosmos und die schweißtreibende Klaustrophobie, die durch die schwach beleuchteten Korridore hervorgerufen wurde. Alvarez schafft es auch, Prometheus und die klassischen Alien Filme in einer hybriden Welt voller böser Überraschungen miteinander zu verbinden.

Es wird jedoch klar, dass unter der Haube von Alvarez' Raumschiff kein großer Angstfaktor steckt. Sobald das furchterregende Monster seinen Auftritt hat, geht es bald bergab, anstatt die dichte Atmosphäre des ersten Aktes des Films weiter auszubauen. Der gruselige, schaurige Schrecken, dass einem ein lebendiger Albtraum auf den Fersen ist, verblasst auf halbem Weg und es wird klar, dass Alvarez nicht mehr viel zu sagen hatte. Das Herzklopfen, das sich zu Beginn des Films einstellte, lässt leider schnell nach. Bei den Wendungen des Films geht es nicht darum, die Erzählung auf interessante Weise zu nehmen, sondern vielmehr um neue, ekelhafte Wege, das Publikum zu revoltieren. Das ist an sich nicht falsch, aber es hätte viel mehr sein können als nur ein sabberndes Fanservice-Sandwich.

Es ist klar, dass der Regisseur die Alien -Filme liebt, und Romulus ist in vielerlei Hinsicht ein Liebesbrief an Alien, aber es ist fast beeindruckend, wie wenig der Xenomorph zur Geltung kommt, wenn das Drehbuch anfängt, einige eher alberne Wege zu den späteren Akten des Films einzuschlagen. Gegen Ende der zweiten Hälfte fällt der Film irgendwo zwischen dem berauschend Kreativen und dem lächerlich Einfallslosen - vor allem, wenn der Film dann anfängt, Referenzen aus früheren Filmen auszuspucken, und es fühlt sich fast albern an, die nostalgischen Fäden so spät in das Franchise hinein zu ziehen.

Trotzdem kann ich nicht sagen, dass ich einen einzigen langweiligen Moment mit Romulus hatte. Alien Fans werden hier wahrscheinlich viel zu mögen finden, auch wenn es selten gruselig wird. Romulus mag atemberaubend und gewalttätig unterhaltsam sein, aber ich vermisse wirklich diesen kosmischen psychosexuellen Terror, den die Filmreihe vor 45 Jahren hervorzurufen vermochte.

