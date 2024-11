Alien: Rogue Incursion sieht dich in einem Xenomorph-Ausbruch gestrandet

HQ

Der neueste Trailer von Alien: Rogue Incursion führt uns durch seine Geschichte. Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle von Zula Hendricks, einer ehemaligen Kolonialmarine, die auf dem abgelegenen Planeten LV-354 oder Purdan gestrandet ist.

Ein Xenomorph-Ausbruch auf dem Planeten bedeutet, dass es für Zula an der Zeit ist, wieder zu ihrer Waffe zu greifen und die Außerirdischen mit einem Bleifrühstück zu verwöhnen. Das Spiel hat immer noch Horror-Elemente, aber du hast in Alien: Rogue Incursion eine größere Action-Rolle zu spielen als zum Beispiel in etwas wie Alien: Isolation.

Das Spiel wird für PS VR2, Meta Quest 3 und Steam VR veröffentlicht. Schaut euch den vollständigen Story-Trailer an, um weitere Details zu erfahren: