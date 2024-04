Alien: Rogue Incursion ist ein neuer VR-Titel, der im Alien-Universum spielt

Ein brandneuer VR-Titel, der im Alien-Universum spielt, wird noch in diesem Jahr für PSVR 2, Steam VR und Meta Quest 3 erscheinen. Alien: Rogue Incursion wird als "Einzelspieler-Action-Horror-VR-Spiel" beschrieben und stammt von Survios, dem Studio hinter CREED: Rise to Glory, Sprint Vector und The Walking Dead Onslaught.

"Unser Team bei Survios ist ein großer Fan von Alien und hat Alien: Rogue Incursion lange Zeit entwickelt, um unsere Fähigkeit zu verfeinern, die technisch fortschrittlichsten, immersivesten und fesselndsten VR-Erlebnisse mit erstklassigen Franchises zu kombinieren", sagt TQ Jefferson, Chief Product Officer bei Survios. "Diese völlig originelle Geschichte umfasst alle unsere Lieblingselemente aus 45 Jahren Alien, von kinetischer Action und herzzerreißender Erkundung bis hin zu unseren furchterregend einfallsreichen Xenomorphs, die dir wirklich das Fell zum Kribbeln bringen werden. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans es in dieser Weihnachtszeit in die Hände bekommen."

Den Ankündigungstrailer des Spiels könnt ihr euch unten ansehen: