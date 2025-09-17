Alien: Rogue Incursion Evolved verspricht eine schärfere Grafik, intelligentere Feinde und mehr Schrecken

HQ

Mach dich bereit, Xenomorphs erneut zu verfolgen (oder von ihnen verfolgt zu werden). Alien: Rogue Incursion Evolved Edition erscheint am 30. September für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC und verpasst dem spannenden Sci-Fi-Shooter des letzten Jahres eine ernsthafte Überarbeitung der nächsten Generation.

Diese Neuauflage dreht nicht nur den Schrecken auf. Es bringt eine deutlich verbesserte Grafik mit Raytracing, ein überarbeitetes KI-System für tödlichere Begegnungen mit Außerirdischen und eine Vielzahl von Verbesserungen, die die Lebensqualität verbessern. Die Spieler können zwischen zwei Versionen wählen: der Standard Edition, die eine Handvoll von Alien: Romulus inspirierter Extras enthält, und der Deluxe Edition für diejenigen, die sich nach "all den Dingen" sehnen, wie einem digitalen Artbook und frischen Tarnmustern.

Entwickler Survios verspricht auch, dass Rogue Incursion Evolved jedes Quäntchen Leistung aus der kommenden PlayStation 5 Pro herausholen wird, was diese pechschwarzen Korridore noch furchterregender machen sollte. Der Launch-Trailer teasert jede Menge intensive First-Person-Action, klaustrophobische Gänge und natürlich die allgegenwärtige Bedrohung durch einen lauernden Xenomorph an.

Wirst du mutig genug sein, wieder in die Dunkelheit einzutauchen, wenn der 30. September naht?