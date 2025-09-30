HQ

Im Dezember letzten Jahres haben wir das VR-Spiel Alien: Rogue Incursion getestet, bei dem die Grafik beeindruckend war, aber die Erkundung im Laufe der Zeit schleppend wirkte. Alien: Rogue Incursion Evolved Edition ist eine aktualisierte Version des VR-Spiels, die jetzt für traditionelles Gaming angepasst wurde, ganz ohne VR-Brille. Für manche mag das zunächst kontraproduktiv erscheinen. Wie um alles in der Welt kann ein Spiel, das für VR entwickelt wurde, in ein traditionelleres Erlebnis umgewandelt werden, zumal die Spielmechanik und die Designentscheidungen auf dem VR-Erlebnis basieren?

Das Spiel beginnt wie erwartet, als ich in die Rolle von Zula Hendricks schlüpfe, einem Charakter, der zuvor in der Dark Horse Comics -Serie aufgetreten ist, einschließlich Alien: Defiance. Sie ist der typische harte Kerl, entschlossen und mit einem ausgeprägten Pflichtbewusstsein. Zula ist ein pensionierter Kolonialmarinesoldat, der zusammen mit dem synthetischen Charakter Davis die verrückte Aufgabe übernimmt, die Pläne einer gierigen Firma zu durchkreuzen, die Xenomorph als Waffe einzusetzen. Kommt Ihnen das Konzept bekannt vor?

Nachdem sie einen Notruf von einem Freund in einer Einrichtung des Unternehmens erhalten hatten, machten sich Gemini Exoplanet Solutions Zula und Davis auf eine Rettungsmission. Wir beginnen unsere Reise in dem Moment, in dem Zula und Davis die Anlage auf dem fernen Planeten Purdan erreichen, wo sie durch Flakfeuer abgeschossen werden. Die Einleitung fühlt sich sehr kurz und auf den Punkt gebracht, was ich ein wenig enttäuschend finde. Ich hätte mir eine Einleitung mit mehr Tiefe und einem langsameren Tempo gewünscht.

Nach dem Absturz des Raumschiffs und einer kurzen Einführung an Bord treten Davis und ich auf den Planeten hinaus und beginnen, eine scheinbar verlassene Raumstation zu erkunden. Ich durchquere lange, dunkle Korridore, und es dauert nicht lange, bis Blutflecken und Leichen auftauchen. Es dauert auch nicht lange, bis sich die außerirdische Bedrohung zu zeigen beginnt und ich mich mit meinem Impulsgewehr in die Enge getrieben befinde. Mit den adaptiven Auslösetasten auf dem DualSense -Controller fühlt es sich wirklich gut an, eine Salve nach der anderen abzufeuern und dann zuzusehen, wie die Körper der Xenomorphs ' auf dem Boden zusammenbrechen, wo sie schnell zu einem schleimigen Säurehaufen zerfallen. Es ist jedoch eine Schande, dass der Fokus nicht auf der Zerstückelung liegt, bei der Gliedmaßen im gleichen Stil abfallen wie zum Beispiel Dead Space. Sie reagieren nicht merklich, wenn sie von Schüssen getroffen werden, unabhängig von der Waffe oder dem Trefferbereich, es gibt keine optisch ansprechenden Reaktionen, was die Kämpfe weniger intensiv macht und das Aufprallgefühl der Waffen verringert.

Ich leere ein ganzes Magazin in einen epileptisch tanzenden Xenomorph.

Gleichzeitig gelingt es dem Entwickler Survios, eine wirklich gute Atmosphäre zu vermitteln, die den Filmen treu bleibt, in der sich die Geräusche und das Gefühl der Waffen zusammen mit den Umgebungen genau richtig anfühlen. Wenn ich das Impulsgewehr nachlade, wird alles um die Waffe herum für einen kurzen Moment verschwommen. Dies ist eine relativ einfache Technik, aber sie erzeugt eine Art unmittelbaren Stress, besonders wenn ich Xenomorphs nur ein paar Meter vor mir habe.

Gleichzeitig stoße ich auf ein Problem, nämlich dass die Umgebungen trotz einer soliden Atmosphäre im gesamten Spiel sehr ähnlich aussehen. Nach einer Weile fällt es mir schwer, die Gänge auseinander zu halten, und ich beginne, die Raumstation als ein einziges dunkles Chaos zu erleben, was mehr Frustration als klaustrophobisches Unbehagen hervorruft. Überall finde ich Computerterminals, Kaffeetassen, Ordner, verschiedene Werkzeuge, Helme und andere Gegenstände mit genau dem gleichen Design. Ein wenig Abwechslung wäre wünschenswert gewesen, und mit der Zeit lenkt es von dem Gefühl ab, das das Spiel zu Beginn so wunderbar aufbaut. Du kannst all diese Objekte auch aufheben, ohne dass es irgendwelchen Nutzen hat, was höchstwahrscheinlich ein Überbleibsel aus der VR-Version ist, in der es sinnvoller ist, Dinge aufzuheben und umzudrehen.

Ein weiteres klares Beispiel für Wiederholungen in den Umgebungen ist, wenn ich speichern muss. Dazu muss ich mich an eine spezielle Art von Terminal begeben, das oft hinter einer Tür und einer Art Kabelpuzzle verschlossen ist. Diese Terminals und die dazugehörigen Rätsel sehen jedes Mal gleich aus. Das Rätsel an sich mag in VR ansprechend sein, aber hier finde ich es geradezu langweilig und sinnlos, so sehr, dass ich das Speichern am Ende völlig ignoriere, weil ich mir nicht die Mühe machen kann, zum x-ten Mal Kabel anzuschließen.

Die Rätsel würden in VR wahrscheinlich gut funktionieren, aber hier sind sie nur ein langweiliger Nebenweg.

Die Stärke des Spiels ist jedoch zu Recht das Xenomorph, dessen Design hervorragend ist. Er kann Wände und Decken erklimmen und durch Lüftungskanäle wieder herauskommen, wie es sich gehört. Zusammen mit den Raucheffekten des Spiels und dem Einsatz von Licht und Schatten ist das Spielerlebnis optisch oft sehr ansprechend. Es besteht kein Zweifel, dass Rogue Incursion: Evolved Edition ein atmosphärisches Spiel ist, bei dem die Grafik in dieser aktualisierten Version, laut den Entwicklern selbst, auch etwas besser ist als in der vorherigen VR-Version.

Allerdings finde ich bei einigen Objekten immer wieder verschwommene und niedrig aufgelöste Texturen und einen Mangel an Details. Ob es sich dabei um vorübergehende Grafikfehler handelt, kann ich nicht sagen, aber sie traten während meines Durchspielens regelmäßig auf. Die Version, die ich spielte, war manchmal fehlerhaft, mit Androiden, die in der Luft herumschwebten, Objekten, mit denen nicht interagiert werden konnte, und Munitionsanzeigen, die nur eine Linie zeigten, was den Eindruck eines gehetzten Produkts erweckte. Es gab auch häufig Situationen, in denen die Musik schnell das Tempo wechselte, was typischerweise darauf hindeutete, dass ich gleich auf Xenomorphs stoßen würde. Der gleiche Musiktitel begann kurz vor einem Angriff zu spielen, was das Gefühl nach ein paar Stunden ruinierte, da ich sofort wusste, dass Xenomorphs auf dem Weg waren, und ich nehme an, dass dies auch eine Art Fehler war.

Wenn der Xenomorph ganz nah kommt, ist er extrem gefährlich.

Es ist sehr klar, dass Alien: Rogue Incursion seinen Ursprung als VR-Spiel hat. Es gibt viele Gegenstände, die man aufheben kann, ohne dass es etwas bringt. Ich kann verstehen, dass das in gewisser Weise Interaktivität in VR schafft, aber hier wird es einfach unnötig. Die Enttäuschung wurde Realität, als ich einen Hammer in die Hand nahm, den ich zu nichts anderem verwenden konnte, als ihn wegzuwerfen. Dies erinnerte mich an das erste Crysis, bei dem man alle möglichen verschiedenen Objekte ohne eine nützliche Funktion aufnehmen konnte. Des Weiteren begegne ich immer wieder der gleichen Art von Rätseln, bei denen Kabel angeschlossen oder mit Klemmen interagiert werden muss, was sicherlich besser für VR geeignet ist. Wenn ich nicht gerade Kabel anschließe und Xenomorphs fotografiere, suche ich nach Festplatten, die ich platzieren kann, oder nach Anschlüssen, die ich aktivieren kann. Es wird schnell sehr eintönig und ich beginne zu merken, dass das Spiel nicht viel mehr zu bieten hat.

Das Spiel besteht hauptsächlich darin, durch Korridore und Räume zu laufen, herauszufinden, wie man Türen oder Schränke öffnet, verschiedene Rätsel zu lösen und nach Zugangskarten oder Objekten zu suchen, die den Weg in der Raumstation nach vorne ebnen. Inmitten all dessen gibt es viele Actionsequenzen, in denen ich Xenomorphs fotografiere. Ich habe kein Problem damit, eine Raumstation in einem langsameren Tempo zu erkunden, im Gegenteil, aber die Erkundung selbst muss auch abwechslungsreich sein und es muss Unterziele geben, die es interessant machen, weiterzumachen. Wenn ich zum dritten Mal auf der Suche nach einer Zugangskarte oder einer Festplatte bin, die ich in ein Terminal einstecken kann, werde ich tatsächlich müde davon. Außerdem hätte ich mir mehr Abwechslung bei den Gegnern, den Actionsequenzen und der Intensität, die sie beitragen, gewünscht. Nach fünf Stunden wird die Actionsequenz zu einer frustrierenden Unterbrechung, bei der ich einfach nur weitermachen will, anstatt die Achterbahn des Adrenalins zu sein, die sie sein sollte.

Der Motion-Tracker ist auf dem Papier nützlicher als im fertigen Spiel.

Ich habe auch einen Motion-Tracker mitgebracht, im klassischen Stil. Dieses winzige kleine Gerät spielte in Alien: Isolation eine entscheidende Rolle, aber in Rogue Incursion hatte ich während meines Durchspielens überhaupt keine Verwendung dafür. Der Grund dafür war, wie bereits erwähnt, dass regelmäßig Musikstücke auftauchten, die mich jedes Mal vor der Anwesenheit von Xenomorph warnten, was mich in Kombination mit ihren vorhersehbaren Bewegungsmustern vollständig auf das vorbereitete, was mich erwartete.

Sie haben auch Zugriff auf eine Taschenlampe und ein Kartenwerkzeug, mit dem Sie zum nächsten Ziel navigieren können. Das Map-Tool wurde während des Durchspielens regelmäßig genutzt, um den richtigen Weg zu finden, und ohne es wäre ich wahrscheinlich viel öfter hängen geblieben, als ich es getan habe. Es war die Umgebung und die Schwierigkeit, einen Korridor von einem anderen zu unterscheiden. In gewisser Weise kann es als genialer Schachzug angesehen werden, beim Spieler eine solche Orientierungslosigkeit hervorzurufen, dass er gezwungen ist, das Kartenwerkzeug zu verwenden, um seinen Weg zu finden. Gleichzeitig könnte man sich fragen, wie oft es sinnvoll ist, auf das Tool zurückzugreifen, um in der Geschichte voranzukommen. Ohne das Tool ist es nicht immer offensichtlich, was ich tun sollte, um voranzukommen. Einmal blieb ich etwa zwanzig Minuten lang hängen, nur weil ich keine Festplatte finden konnte, die ich in ein Terminal einsetzen musste. Der Bereich, in dem sich die Festplatte befinden sollte, war deutlich gekennzeichnet, aber ich suchte jeden Winkel ab. Am Ende habe ich es durch Zufall gefunden. Es war schwierig, die Festplatte von anderen Gegenständen zu unterscheiden, die abgeholt werden konnten. Ein anderes Mal versuchte ich, eine Garage zu überqueren, wo ich meine Chance auf einem Vorsprung sah, den sogar ein Sechsjähriger hätte überqueren können. In diesem Moment wurde mir klar, dass dem Spiel die Fähigkeit zum Springen fehlt. Sie haben richtig gelesen, in Rogue Incursion können Zula Hendricks nicht springen. Dies ist ein weiteres typisches Beispiel dafür, dass es sich zuvor um ein VR-Spiel handelte.

Der Map Viewer ist ein Must-Have für eine effektive Orientierung!

Was das Arsenal des Spiels angeht, wird uns nicht viel Abwechslung geboten. Wir haben einen Revolver, das klassische Impulsgewehr, eine Schrotflinte und Granaten. Die minimale Waffenvielfalt ist an sich kein großes Problem, aber ich muss zugeben, dass es besser gewesen wäre, ikonischere Waffen aus den Filmen zu haben. Ich habe vorhin auch erwähnt, dass ich das Speichern gerne überspringen würde, um die langwierigen Rätsel zu vermeiden, die mir das Spiel aufgezwungen hat. Dies erwies sich als wenig kluge Entscheidung, da die automatische Speicherfunktion durch ihre Abwesenheit auffiel, so dass ich manchmal längere Segmente wiederholen musste. Obwohl ich schnell die Bewegungsmuster des Xenomorph lernte und dank des Soundtracks wusste, wann es Zeit zum Handeln war, starb ich dennoch gelegentlich. Glücklicherweise lieferte nicht jede Aktionssequenz eine große Anzahl von Xenomorphs. Nach ein paar Stunden Spielzeit konnte ich fast erahnen, wann eine Schlacht enden würde, allein anhand der Anzahl der Xenomorphs, die ich getötet hatte.

Am Produktionswert gibt es hier absolut nichts auszusetzen, und manchmal bietet es ein atmosphärisches und visuell ansprechendes Erlebnis, aber leider leidet das Spielerlebnis selbst mit der Zeit, teilweise aufgrund eines Mangels an Details, der vom Gesamteindruck ablenkt. Die gleiche Art von Rätseln zu lösen, immer wieder die gleiche Art von Terminals zu verwenden oder im Voraus zu wissen, wann die Actionsequenz beginnt, wird repetitiv und ziemlich langweilig. Im besten Fall werde ich daran erinnert, wie faszinierend das Alien -Universum ist, und im schlimmsten Fall werde ich daran erinnert, dass ich eine andere Festplatte oder Zugangskarte finden oder Kabel in einem Muster anschließen muss, um eine weitere Tür zu öffnen. Die Version, die ich gespielt habe, fühlte sich in gewisser Weise gehetzt an, mit wiederkehrenden Fehlern und niedrig aufgelösten Texturen, und das ist eine Schande, denn ich liebe die Atmosphäre und das Design, das geliefert wurde.