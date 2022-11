Alien: Resurrection-Regisseur sagt, dass Joss Whedon Filme für Idioten macht

HQ

Jean-Pierre Jeunet gehört kaum zu Hollywoods Schwergewichten, und obwohl er Klassiker wie Amelié, Delicatessen und Die Stadt der verlorenen Kinder zu rühmen hat, ist er ein bisschen dunkel und sicherlich kein Name, mit dem die Massen unbedingt vertraut sind. Was er jedoch hat, ist ein feuriges Temperament und der alte Mann scheut sich kaum, genau zu sagen, was er denkt. Er hat dies jetzt in einem Interview mit The Independent getan, wo er hart auf Marvel und Joss Whedon einging.

"Ich weiß, dass Joss Whedon einige schlechte Dinge über mich gesagt hat. Ist mir egal. Ich weiß, wenn Joss Whedon den Film selbst gemacht hätte, wäre er wahrscheinlich ein großer Erfolg geworden. Er ist sehr gut darin, Filme für amerikanische Geeks zu machen - etwas für Idioten. Weil er sehr gut darin ist, Marvel-Filme zu machen. Ich hasse diese Art von Film. Es ist so albern, so dumm."

Es ist erwähnenswert, dass Jean-Pierre und Whedon sich nicht gerade nahe stehen und seit den Auferstehungstagen, als Joss einer der Drehbuchautoren war, haben die beiden Schläge ausgetauscht. Es ist also zu erwarten, dass Jeunet jetzt zurückjabbt. Was Whedon selbst betrifft, so war seine Karriere nach einer Reihe von Vorwürfen von Leuten, die zuvor mit ihm zusammengearbeitet haben, in der Luft. Nicht zuletzt Ray Fisher und Gal Gadot.

