Alien: Isolation lehrt euch im Dezember auf iOS und Android das Fürchten

Sega und Creative Assembly wollen das sieben Jahre alte Horrorspiel Alien: Isolation im Dezember erneut veröffentlichen. Diesmal erwartet die Spieler eine Portierung für mobile Geräte, die beim Entwicklerstudio Feral Interactive entsteht. Am 16. Dezember soll diese Version nach aktuellem Plan bei uns erhältlich werden. Alle sieben DLCs stehen in dieser Ausgabe zusammen mit dem Hauptspiel zum Preis von 15 Euro bereit. Laut Pressemitteilung wurde das Gameplay optimiert, um Touchscreen-Steuerung zu unterstützen. Wer so etwas besitzt, darf auch auf dem Handy mit einem dedizierten Controller zocken.