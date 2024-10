Alien: Isolation ist jetzt zehn Jahre alt und immer noch so schaurig wie 2014

HQ

Videospieladaptionen sind in der Regel nicht gut, aber hin und wieder schafft ein lizenziertes Spiel das Unmögliche: den Schatten des Films oder des Eigentums, auf dem es basiert, zu verlassen und sich in einen eigenständigen Klassiker zu verwandeln.

Das war der Fall bei Alien: Isolation , einem Survival-Horror, der am 7. Oktober 2014 vor zehn Jahren veröffentlicht wurde, von Creative Assembly entwickelt und von Sega veröffentlicht wurde, auf dem 20th Century Fox Alien-Franchise basiert und direkt an Ridley Scotts Film von 1979 anknüpft.

Die Hauptrolle spielt Amanda Ripley, die Tochter von Sigourney Weavers Charakter, der in den Filmen nur kurz erwähnt wird. Kezia Burrows, Motion-Capture-Darstellerin von Amanda, erinnert sich an ihre Zeit im Spiel: "Amanda zu spielen und den gesamten Entstehungsprozess dieses epischen Spiels zu erleben, war zu Recht eine der lohnendsten Erfahrungen in meiner beruflichen Laufbahn."

Gamer haben Alien: Isolation letzten Sommer aufgrund des neuesten Films wieder bemerkt

Alien: Isolation ist in vielerlei Hinsicht ein wirklich außergewöhnliches Spiel. Zum Beispiel war es das erste (und einzige) Action-Adventure in der Ego-Perspektive, das von Creative Assembly entwickelt wurde, einem Studio, das sich fast ausschließlich auf Strategiespiele wie Total War spezialisiert hat.

Es wurde in einer Zeit gedreht, in der das Survival-Horror-Genre zu kämpfen hatte und jedes "Horror"-Spiel mit Action und Kugeln gefüllt sein sollte, ein Stein, über den Aliens: Colonial Marines bereits über zwei Jahre zuvor gestolpert war.

In Alien: Isolation gibt es nur einen Xenomorph, aber wir können ihn nicht töten. Wenn er uns findet, wird er uns definitiv töten, und das kann überall auf dem Schiff passieren, wodurch wir uns völlig verwundbar fühlen. Kein anderes Spiel und kein anderer Film hat das Gefühl der Unsicherheit des Originalfilms so eingefangen wie dieses Spiel.

Alien: Isolation erhielt Portierungen auf moderne Konsolen, einschließlich Nintendo Switch und sogar Android und iOS, was ihm half, seine mäßigen Verkaufszahlen zu überwinden und es heute relevant zu machen. Aufgrund der Veröffentlichung von Alien: Romulus im letzten Sommer sind viele Spieler zum Spiel zurückgekehrt.