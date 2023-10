Alien: Isolation, Disco Elysium und Gotham Knights sind die Headliner der PlayStation Plus-Spiele im Oktober

HQ

Es ist Jahre her, dass Sony es geschafft hat, kommende PlayStation Plus-Spiele geheim zu halten, da Billbil-kun es geschafft hat, fast jede Ankündigung zu enthüllen, bevor das japanische Unternehmen es offiziell getan hat. Dieser Monat ist da keine Ausnahme.

Billbil-kun behauptet, dass PlayStation Plus Extra- und PlayStation Plus Premium-Abonnenten sich darauf freuen können, diese Spiele am 17. Oktober in den Katalog aufzunehmen:



Alien: Isolation



Die Definitive Edition von Dead Island



Disco Elysium's The Final Cut Edition



Elite Gefährlich



Gotham Ritter



Pistolengraf Gore



Die dunklen Bilder: Haus der Asche



Dies sind nur einige der Spiele, die sich der PS Plus Extra- und Premium-Bibliothek anschließen, so dass wir zumindest ein paar Überraschungen erleben werden, wenn die offizielle Ankündigung am Mittwoch erfolgt.

Was denkst du über diese Spiele und gibt es noch andere, die du gerne hinzugefügt sehen würdest?