Alien: Isolation 2 bekommt einen spannenden Trailer auf dem Summer Game Fest

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Bei der Präsentation des Summer Game Fest wurde es früh unheimlich, als Creative Assembly die Bühne betrat, um uns einen ersten richtigen Blick auf Alien: Isolation 2 zu zeigen. Das Spiel führt uns in eine neue Umgebung, wird uns aber sicher auf Trab halten, genau wie im ersten Spiel, da Xenomorphs uns jagen.

Alien: Isolation 2 führt uns zur Kurasaki-Station, einer verlassenen Kolonie, die wir auf unserer Suche nach Überleben erkunden werden. Das Creative Assembly Survival-Team betrat nach der Ausstrahlung des Trailers die Bühne und erzählte uns, wie begeistert sie waren, Alien: Isolation nach 12 Jahren zurückzubringen, erinnerte uns daran, wie lange es seit der Veröffentlichung des ersten Spiels her ist und wie alt wir alle werden.

Es gab kein Veröffentlichungsdatum an Alien: Isolation 2, noch gab es ein Veröffentlichungsfenster. Aber uns wurde gesagt, wir könnten das Spiel jetzt auf die Wunschliste setzen, und die Plattformen seien PS5, PC, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2.