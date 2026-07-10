Alien: Earth Staffel 2 beginnt mit den Dreharbeiten, drei neue Darsteller kommen hinzu

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Alien: Earth Staffel 2 hat offiziell mit der Produktion begonnen und drei neue Mitglieder in die Besetzung aufgenommen. Nachdem die erste Staffel der von Noah Hawley inszenierten Alien-Serie von FX ein Erfolg wurde, war es selbstverständlich, dass der Sender uns eine zweite Staffel geben würde. Obwohl wir fast ein Jahr seit Beginn der ersten Staffel nähern, müssen wir vielleicht nicht mehr allzu lange warten, bis wir ein paar ausführliche Vorschauer der zweiten Staffel bekommen.

Laut Deadline werden Sam Spruell, kürzlich bekannt für seine Rolle als Prinz Maekar Targaryen in A Knight of the Seven Kingdoms, Jerome Flynn, bekannt als Bronn in Game of Thrones, und Tracey Ullman aus Tracey Ullman's Show zur Besetzung stoßen, während Alien: Earth Staffel 2 in Produktion geht. Die Dreharbeiten zur Serie haben offenbar gerade in London begonnen, und Spruell trifft nach ihrer gemeinsamen Arbeit an Fargo Staffel 5 wieder mit Hawley.

Für Staffel 2 von Alien: Earth gibt es keine Details zur Handlung, aber wir wissen, dass die Darsteller Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Babou Ceesay, Samuel Blenkin, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Adrian Edmondson, David Rysdahl, Moe Bar-El und Sandra Yi Sencindiver zurückkehren werden. Peter Dinklage wurde ebenfalls als Ergänzung der zweiten Staffel angekündigt.

Da die Produktion von Staffel 2 jetzt beginnt, ist es möglich, dass wir die nächste Staffelpremiere etwa Mitte 2027 sehen könnten, je nachdem, wie viel Postproduktion noch nötig ist. So oder so wollen viele Fans nicht, dass Hawley und Co. Alien: Earth Staffel 2 überstürzen, um die Qualität der ersten Staffel aufrechtzuerhalten.