Alien: Blackout wird noch in diesem Monat von der Liste genommen

Fox schützt Markenrechte an Alien: Blackout

am 26. November 2018 um 10:27 NEWS. Von Stefan Briesenick

Im Januar kündigte FoxNext Games die Arbeiten an einem neuen Egoshooter an, das in der Welt von Ridley Scotts Alien spielt. In der Zwischenzeit hat das Filmstudio 20th...