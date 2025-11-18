Alice und Ellen, bekannt als die Kessler-Zwillinge, sterben gemeinsam im Alter von 89 Jahren

HQ

Alice und Ellen Kessler, die ikonischen deutschen Zwillingsschwestern, die in den 1960er Jahren in Europa berühmt wurden, sind im Alter von 89 Jahren verstorben. Die Schwestern hatten schon lange den Wunsch geäußert, "gemeinsam zu gehen" und führten gemeinsam assistierte Todesfolge in ihrem Haus in Grünwald bei München durch.

Die Zwillinge, die als Balletttänzer begannen und später ein gefeiertes Gesangs- und Bühnenduo wurden, begeisterten das italienische Publikum und wurden im Fernsehen berühmt als "die Beine der Nation" bezeichnet.

Sie traten gemeinsam mit Stars wie Elvis Presley, Frank Sinatra und Fred Astaire auf und vertraten Westdeutschland beim Eurovision Song Contest 1959. Die Schwestern blieben ihr Leben lang eng verbunden und lebten nach Jahrzehnten im Ausland gemeinsam in Deutschland.

Ihre Karrieren brachen mit den damaligen gesellschaftlichen Normen und förderten weibliche Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Sie schlossen außerdem einen Pakt, niemals zu heiraten, inspiriert von der schwierigen Ehe ihrer Mutter. Nun unterstreicht ihr letzter Akt die tiefe Bindung, die sie teilten.