Alice im VR-Land: Down the Rabbit Hole für PS4 angekündigt

Ein kleines Indie-Team aus Schweden hat uns heute ihr VR-Spiel Down the Rabbit Hole vorgestellt. Das Adventure-Game wird schon in zwei Wochen auf dem PC erscheinen und uns das bekannte Märchen von Lewis Carroll in virtueller Realität erleben lassen. Ab dem 24. April dürfen sich Spieler auf eine Playstation-4-Version freuen, zum Spielen ist aber in beiden Fällen selbstverständlich ein entsprechendes VR-Kit nötig. Spielerisch dürft ihr euch auf Rätsel in verschiedenen Dioramen freuen, ungefähr so wie beim VR-Hit Moss. Um einen flüchtigen Ersteindruck zu bekommen, empfehlen wir euch einen Blick auf die folgenden Medien:

