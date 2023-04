Alice 3 im Grunde abgesagt - American McGee zieht sich aus dem Gaming-Bereich zurück

HQ

Es ist fast sechs Jahre her, seit der Amerikaner McGee sagte, er wolle ein drittes Spiel in der Alice-Serie machen , und mehr als vier, seit er einige Informationen über das Spiel namens Alice: Asylum geteilt hat, also haben einige von euch vielleicht gehofft, sehr bald etwas Bedeutendes davon zu sehen. Nun, ich habe wichtige Neuigkeiten, aber sie sind nicht gut.

McGee hat einige enttäuschende Neuigkeiten auf seinem Patreon geteilt, da sein letzter Beitrag enthüllt, dass Electronic Arts beschlossen hat, die Produktion von Alice: Asylum nicht zu finanzieren. Der riesige Publisher will ihm die Lizenz auch nicht verkaufen, was bedeutet, dass die Pläne für ein drittes Alice-Spiel tot sind. Um McGee zu zitieren:

"Wir haben alle Optionen ausgeschöpft, um ein neues "Alice"-Spiel zu entwickeln. Mit diesen Antworten von EA gibt es keinen anderen Weg nach vorn für das Projekt. Daher werden wir diese Patreon-Seite und die damit verbundenen Vorproduktionsaktivitäten in den Winterschlaf versetzen. Der Inhalt bleibt bestehen, aber wir werden keine Optionen mehr für die Finanzierung von "Alice: Asylum"-Bemühungen über diese (oder eine andere) Plattform anbieten.

Das war offensichtlich ein harter Schlag für ihn und das Team, was wohl einer der Gründe ist, warum er diese Gelegenheit nutzt, um anzukündigen, dass er zumindest eine lange Pause von der Spieleindustrie einlegt - und es sogar wie einen Ruhestand klingen lässt. Selbst wenn EA sich dazu entschließen sollte, ein drittes Alice-Spiel zu machen, sagt McGee, dass er überhaupt keine Lust hat, daran beteiligt zu sein. Eine interessante Aussage, da es sehr überraschend wäre, wenn EA kein neues Alice-Spiel machen würde, wenn die TV-Serie ausgestrahlt wird.