Ali G besuchte an diesem Wochenende das Wimbledon-Finale

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Letzte Woche tauchte ein aufregendes Gerücht auf, dass Sacha Baron Cohen eine seiner beliebtesten Figuren wiederbeleben wird: Ali G. Ende der 90er Jahre wurde er dank vulgärer Promi-Interviews und Segmenten mit versteckten Kameras zu einer Kultfigur.

Im Gegensatz zu Borat und Bruno setzen Ali Gs Auftritte jedoch nicht so stark auf versteckte Kameraaufnahmen, was hoffentlich zu einem erfolgreichen Comeback führen könnte. Außerdem erinnert sich wahrscheinlich nicht jeder an Ali G, also besteht die Möglichkeit, dass Baron Cohen trotzdem heimlich etwas durchzieht.

Das gesagt, glauben wir definitiv, dass das Gerücht über Ali Gs Rückkehr tatsächlich wahr ist. Vor fünf Stunden wurde ein Post auf Instagram vom neu gestarteten offiziellen Ali G-Account geteilt, der ihn beim Tennis beim "Wimbledore" zeigt. Den Clip unten könnt ihr euch ansehen – und damit gesagt, müssen wir wohl auf eine offizielle Ankündigung warten, um herauszufinden, worum es hier geht.

Ist es eine neue TV-Serie, eine Talkshow oder vielleicht ein Film? Was erhoffst du dir und glaubst du, dass die Ali-G-Magie nachgebildet werden kann?