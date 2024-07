Alfonso Cuarón von Roma führt Regie bei einer Apple TV+-Serie namens Disclaimer*

Apple hat eine weitere bevorstehende neue und originelle Serie angekündigt, die sie auf Apple TV+ bringen wird. Diese Serie mit dem Namen Disclaimer* stammt vom Regisseur von Roma, Gravity und Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Alfonso Cuarón, und wird am 11. Oktober debütieren.

Disclaimer* wird ein siebenteiliger Psychothriller mit einer ziemlich bunt gemischten Besetzung sein, darunter Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George und Kodi Smit-McPhee.

Wir haben zwar noch keinen Trailer für Disclaimer* gesehen, aber es wurden eine Reihe von Bildern geteilt, die ihr im X-Thread unten sehen könnt.