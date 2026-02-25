Alfa Romeo verlängert die Lebensdauer der Giula und Stelvio Quadrifoglio, da sich die EV-Pläne verzögert haben

HQ

Während die Verkäufe von Elektrofahrzeugen für einige stark ansteigen, kämpfen andere Marken, darunter Alfa Romeo, die bisher kein richtiges Elektrofahrzeug angeboten haben. Elektrische Versionen sowohl des Giulia als auch des Stelvio sollten eigentlich schon vor einiger Zeit eingeführt worden sein, wurden jedoch verschoben, um das Interesse des Unternehmens an vollständig elektrisch betriebenen Autos neu zu bewerten.

Sie kommen immer noch, eben als Hybride, und deshalb verlängert Alfa Romeo nun die Lebensdauer des normalen benzinbetriebenen Giulia und des Stelvio Quadrofoglio in mehreren wichtigen Märkten.

Ja, die beiden V6-betriebenen Autos kommen im März wieder auf den Markt und werden daher leicht angepasst, um neue Abgasvorschriften und andere Sicherheitsstandards zu erfüllen, und bleiben mit einem 278 PS starken 4-Zylinder-Benzinmotor bzw. einem 2,9-Liter-V6 ausgestattet.

Alfa Romeo CEO Santo Ficili sagte Folgendes zur Entscheidung, die Produktion (über Auto Car) wieder aufzunehmen:

"Wir öffnen die Bestellungen für den Giulia und Stelvio Quadrifoglio erneut, um ein Versprechen einzuhalten, das wir unseren Kunden gegeben haben, die am meisten auf die extreme Leistung und die reinen Emotionen achten, die in der DNA von Alfa Romeo liegen. Das ist die beste Art, eines der berühmtesten Symbole der Automobilwelt zu feiern, das eine jahrhundertealte Suche nach technischer Exzellenz mit sich bringt, die auf Wettbewerbe und Serienfahrzeuge angewandt wird. Der Quadrifoglio ist der authentischste Ausdruck von Alfa Romeo-Sportlichkeit und unserer Autos, entworfen für echte Fahrer, wobei der Fokus stets auf dem Fahrer liegt."