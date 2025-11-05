Alfa Romeo und Maserati bündeln ihre Kräfte

HQ

Alfa Romeo und Maserati, die sich im Besitz von Stellantis befinden, werden nun ihre technischen Fähigkeiten bündeln, um gemeinsam Autos unter einem neuen Namen zu bauen. Das Projekt heißt Bottegafuoriserie und es wird sich um speziell angefertigte Versionen ihrer bestehenden Modelle handeln, und wenn wir den Namen aufschlüsseln, steht Bottega für einzigartige Sonderanfertigungen, während Fuoriserie für Spezialisierung in Form von Spezialisierung steht, die zum Beispiel bei McLaren Special Operations stattfindet.

Aus der offiziellen Pressemitteilung:

"Die BOTTEGAFUORISERIE ist mehr als ein Projekt oder ein Ort, sie verkörpert eine Vision: die Wiege der italienischen Manufaktur, in der die Kunst des Einfallsreichtums, die handwerkliche Meisterschaft und die Leidenschaft für Schönheit und Leistung zu einer einzigen kreativen Geste verschmelzen und sich in ein Erlebnis verwandeln. Unter seiner Ägide nehmen die ikonischsten automobilen Interpretationen unseres Landes Gestalt an: zeitlose Fuoriserie-Sonderanfertigungen, Restaurierungen von Oldtimern, sensorische Reisen, Materialforschung und ein Zentrum, das sich der Forschung und Entwicklung höchster Leistung widmet.

Die BOTTEGAFUORIORISERIE wurde unter der Schirmherrschaft der Stiftung Altagamma gegründet. Die Initiative stützt sich auf die einzigartige DNA beider Marken und konzentriert sich auf Themenschwerpunkte wie BOTTEGA, FUORISERIE, Corse und La Storia (Geschichte als Vision).

BOTTEGA verwandelt Ideen in außergewöhnliche "Few-off's"

BOTTEGA ist der Ort, an dem maßgeschneiderte Autos von Alfa Romeo und Maserati entworfen, entworfen, entwickelt und gebaut werden, mit technischer Exzellenz, die die besten Designer, Techniker und Ingenieure der Branche zusammenbringt. Alles wird in Italien durchdacht, gefertigt und gebaut.

Dieses Programm, das ausschließlich Projekten in limitierter Auflage gewidmet ist, vom atemberaubenden Alfa Romeo 33 Stradale bis zum überragenden Maserati MCXtrema, repräsentiert das sartoriale Herz der BOTTEGAFUORISERIE und wird zur Wiege der emotionalen Fahrzeuge, die die Grenzen überschreiten. Das weitere Motor Valley, das das Piemont, die Lombardei und die Emilia-Romagna umfasst, dient als Heimat der Bottega, wo Ideen entstehen und sich zu einem vollwertigen "Bottega"-Projekt entwickeln. An jedem Detail wird in enger Synergie mit dem Kunden gearbeitet, so dass jedes Auto zu einem echten Unikat wird."