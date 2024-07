Alfa Romeo 33 Stradale debütiert erstmals außerhalb Italiens

HQ

Ein weiterer Goodwood Festival of Speed ist zu Ende gegangen. Die große Automobilmesse strömte in der letzten Woche in Scharen auf das britische Land, um aufstrebende, aktuelle und historische Autos zu sehen. Alfa Romeo nahm an der Veranstaltung teil, um einen ersten Blick auf einige seiner zukünftigen Angebote zu werfen, darunter ein Auto, das noch nie zuvor außerhalb Italiens gesehen wurde.

Der Alfa Romeo 33 Stradale war vor Ort, um seine atemberaubende Supersportwagen-Form für eine kurze Tour auf dem Goodwood-Bergrennen zu zeigen. Das Auto ist ein einzigartiges Produkt, da es entweder als 620 PS starke 3,0-Liter-Twin-Turbo-V6-Verbrennungsmotorvariante oder als vollelektrische Alternative mit 750 PS erhältlich ist. Unnötig zu erwähnen, dass das Auto eine Wucht und sehr schnell ist.

Alfa Romeo

Ansonsten zeigte Alfa Romeo auch das kommende Modell Junior in Goodwood, wo wir das erste rein elektrische Modell in Aktion sehen konnten. Dieses Auto ist entweder mit einer Version mit 156 PS/250 Meilen Reichweite oder einer leistungsstärkeren, sportlicheren Version mit einer Reichweite von 280 PS/215 Meilen erhältlich. Beide können mit Gleichstrom von einem 100-kW-Ladegerät schnell aufgeladen werden, um in weniger als 30 Minuten von 10 auf 80 % zu beschleunigen.

Werbung: