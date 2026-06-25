Alexia Putellas wählt London City Lionesses in der Women's Super League als ihren nächsten Verein, nachdem sie Barcelona verlassen hat

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Die FC-Barcelona-Legende Alexia Putellas, eine der wichtigsten Spielerinnen nicht nur für den katalanischen Klub, sondern in der Geschichte des Frauenfußballs, hat ihr neues Ziel angekündigt: London City Lionesses in der Women's Super League für die nächsten zwei Jahre.

Putellas, 32, verbrachte 14 Jahre bei Barcelona, gewann 2021 und 2022 zweimal den Ballon d'Or, vier Champions-League-Titel und zehn Meistertitel, entschied sich jedoch, den Verein am Ende dieser Saison zu verlassen, sehr zur Überraschung ihrer Fans. Obwohl sie Angebote aus aller Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten, erhalten hat, hat sie aus zwei Gründen Priorität darauf gelegt, in der Women's Super League zu spielen: Nähe zu ihrer Familie in Barcelona und in einem wettbewerbsfähigen Team mit dem Ziel, sich nächsten Sommer für die Weltmeisterschaft 2027 zu qualifizieren.

London City Lionesses verfügt bereits über mehrere spanische Spielerinnen, darunter Torhüterin Jana Fernández und Stürmerin Lucía Corrales, beide Teamkolleginnen von Putellas in der spanischen Nationalmannschaft, sowie einen spanischen Trainer, Eder Maestre. Ein weiterer ehemaliger Barça-Spieler, Mapi León, wird ebenfalls zu den London City Lionesses stoßen.

Die Lionesses, gegründet im Jahr 2019, spielten in der Championship, der zweiten Liga in England, gewannen 2024/25 die Meisterschaft, und belegten in der Saison 25/26 in ihrer ersten Saison in der Women's Super League den sechsten von zwölf Plätzen. Sie sind nicht für die Women's Champions League qualifiziert, daher wird Alexia Putellas nicht gegen ihre ehemaligen Teamkolleginnen antreten, zumindest nicht in ihrem ersten Jahr.