Alexia Putellas sendet eine beruhigende Botschaft: Sie ist in Caracas, Venezuela, für Wohltätigkeitsveranstaltungen

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Am Donnerstagnachmittag wurde bekannt, dass Alexia Putellas, die 14 Jahre beim FC Barcelona verbrachte und zwei Ballon d'Ors gewann, für die nächsten zwei Saisons zu London City Lionesses, einem Verein der Women's Super League, wechseln wird. Putellas möchte in der Nähe von Barcelona bleiben, lehnte Angebote in den Vereinigten Staaten ab und soll Berichten zufolge eine Mannschaft in Englands höchster Spielklasse bevorzugt haben, um wettbewerbsfähig zu bleiben und sich nächsten Sommer einen Platz in der spanischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft zu sichern.

Die offizielle Ankündigung des Women's Super League Clubs wurde noch nicht gemacht, und die Nachricht wurde bekannt, als Putellas zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Venezuela war. In Instagram-Stories bestätigte Putellas, dass sie nach den Erdbeben, die über Nacht stattfanden, in Sicherheit sei.

"Hallo zusammen. Angesichts der Erdbeben gestern in Venezuela möchte ich Ihnen mitteilen, dass meine Familie und ich in Caracas in Sicherheit sind. Danke für deine Nachrichten. Viel Kraft an alle Venezolaner und alle betroffenen Familien angesichts dieser Tragödie."

Putellas war in der venezolanischen Hauptstadt und nahm mit ihrer Stiftung Eleven in Zusammenarbeit mit der Monumental League an mehreren Wohltätigkeitsveranstaltungen teil, wie EFE berichtete. Von dort aus wird erwartet, dass sie direkt nach London fliegt, um als neue Spielerin in der WSL vorgestellt zu werden.

Caracas liegt nahe an dem Ort, an dem beide Erdbeben innerhalb von 38 Sekunden voneinander stattfanden, und mehrere Gebäude wurden beschädigt oder eingestürzt. Die aktuelle Zahl der Todesopfer bleibt bei 164, mit fast 1.000 Verletzten, aber es wird befürchtet, dass es noch viel schlimmer sein könnte; der U.S. Geological Survey schätzt eine Wahrscheinlichkeit von 42 % auf zwischen 10.000 und 100.000 Todesfällen.