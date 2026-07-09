Alexia Putellas kommt in der nächsten Saison offiziell zu London City Lionesses

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Alexia Putellas wurde offiziell als neue Spielerin bei London City Lionesses bestätigt, was die Berichte von vor zwei Wochen bestätigt. Putellas, 32, verließ den FC Barcelona nach 14 Jahren, doch laut früheren Berichten war ihr Ziel, ihrer Familie in Spanien nahe zu bleiben und auch an einer Pflichtliga teilzunehmen, mit dem Ziel, für die Weltmeisterschaft 2027 ausgewählt zu werden, in der Spanien den Titel verteidigen wird.

London City Lionesses ist ein junges Team, das 2019 gegründet wurde und nach dem Gewinn der zweiten Division in der Saison 2024/25 den Aufstieg aus der Championship in die Women's Super League sicherte. In der folgenden Saison 25/26, ihrer ersten in der höchsten Spielklasse, belegten die Lionesses den sechsten Platz von zwölf. Da sie sich jedoch nicht für die Women's Champions League qualifizierten, wird Putellas ihre ehemaligen Teamkolleginnen in Barcelona nicht antreten.

Die zweifache Ballon-d'Or-Gewinnerin soll auch begeistert sein, auch abseits des Spielfelds zu arbeiten, um "den Frauenfußball in England und auf der globalen Bühne zu heben". Der Verein, der unabhängig ist und keine Herrenmannschaft besitzt, im Gegensatz zu den meisten Top-Teams der Women's Super League, bezeichnet dies als einen Meilenstein in der Geschichte Londoner Stadt, der sich "als Leuchtturm der Innovation und Unabhängigkeit" etabliert.