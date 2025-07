Alexandra Daddario und Cole Sprouse spielen die Hauptrollen in "I Wish You All The Best"

Lionsgate will in diesem Herbst die Geschichte eines jungen Highschool-Schüler*in auf der Suche nach Identität erzählen. Als Teil des Films I Wish You All The Best folgen wir Corey Fogelmanis' Bem. Nachdem Ben sich als nicht-binär outet und aus Bens Elternhaus geworfen wird, hat Ben die Aufgabe, eine andere Unterkunft zu finden.

Diese große Veränderung führt dazu, dass Ben sich bald an die ältere Schwester, gespielt von Alexandra Daddario, wendet, die Ben zusammen mit ihrem Mann, dargestellt von Cole Sprouse, aufnimmt. Das bringt Ben auf einen neuen Weg, wobei Ben Unterstützung von anderen Leuten findet, darunter eine Kunstlehrerin, gespielt von Lena Dunham.

I Wish You All The Best soll ab dem 7. November in die Kinos kommen, und ihr könnt den neuesten Trailer und die vollständige Zusammenfassung unten sehen.

"In dieser erfrischend modernen Coming-of-Age-Geschichte, die auf dem Bestseller von Mason Deaver basiert, outet sich High-School-Schüler*in Ben (Corey Fogelmanis) als nicht-binär und wird aus dem Haus geworfen. Da Ben sich nirgendwo anders hinwenden kann, ziehe Ben zu Bens entfremdeten älteren Schwester (Alexandra Daddario) und ihrem Mann (Cole Sprouse). Nachdem Ben sich an einer neuen Schule eingeschrieben hat, findet Ben Unterstützung von einer exzentrischen Kunstlehrerin (Lena Dunham) und baut eine unerwartete Bindung zu einem gutherzigen Schüler (Miles Gutierrez-Riley) auf. Mit Hilfe dieser neuen Beziehungen überwindet Ben die unangenehmen Hürden des jungen Erwachsenenalters in dieser süß-lustigen Reise der Selbstfindung, die die Kraft feiert, sich selbst treu zu bleiben."