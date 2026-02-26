Alexander Zverev schied in der zweiten Runde der Mexican Open gegen den Weltranglisten-84 Kecmanović aus

HQ

Alexander Zverev, der seinen ersten Titel 2026 in einem der wenigen Turniere, an denen er ohne Alcaraz, Sinner und Djokovic spielt, und einem ohne die meisten der Top 10, einschließlich der frühen Eliminierung von Alex de Miñaur, dennoch mit 3:6, 6:7(3), 7:6(4) gegen den Serben Miomir Kecmanović, der weltweit auf Platz 84 steht, unterlag, in der zweiten Runde der Mexican Open.

Es war Kecmanovićs erster Sieg gegen einen Top-5-Rang nach elf Begegnungen, aber sein zweiter Sieg gegen Zverev nach vier Spielen. Er sagte, weil Zverev der Favorit sei, habe er keinen Druck; Er war außerdem "aggressiver, wenn es darauf ankam, und hat viel besser gedient als meine üblichen Standards".

Ebenfalls im Achtelfinale der Mexican Open verlor ein weiterer Favorit, Alejandro Davidovich Fokina, der im letzten Jahr Finalist war, in zwei Sätzen gegen Mattia Belluci, während der neue spanische Talent Rafael Jódar in drei Sätzen gegen Terence Atmane verlor. Jódar hatte zuvor beeindruckt, indem er Cameron Norrie besiegte.

Viertelfinale der Mexican Open (Freitag):



Wu Yibing gegen Flavio Cobolli – 1:00 Uhr MEZ, 00:00 GMT



Miomir Kecmanovic gegen Terence Atmane – 15:00 Uhr MEZ, 14:00 Uhr GMT



Frances Tiafoe vs. Mattia Bellucci – 2:10 CET, 1:10 GMT



Valentin Vacherot gegen Brandon Nakashima – 16:00 Uhr MEZ, 15:00 Uhr GMT

