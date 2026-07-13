Alexander Zverev hält Jannik Sinner für "den besten Spieler der Welt", obwohl er auf einem "sehr ähnlichen Niveau" spielt

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Jannik Sinner wurde erneut in Wimbledon gekrönt und besiegte Alexander Zverev am Sonntag mit 6:7(7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4 – ein Sieg, der Sinner fast bis zum Jahresende als Weltranglistenerste sichert und zudem Zverev auf den zweiten Platz vor dem verletzten Alcaraz bringt. D

Obwohl der Deutsche zum zehnten Mal in Folge gegen Sinner verlor, war das Match anders und zumindest in den ersten beiden Sätzen deutlich knapper. "Ich glaube, ich habe ihn heute herausgefordert", sagte Zverev, trotz des Ergebnisses stolzer auf seine Arbeit, unterstützt durch eine jüngste Verbesserung, die zu seinem ersten Wimbledon-Halbfinale und -finale sowie seinem ersten Grand-Slam-Titel bei Roland Garros führte.

"Ich hatte das Gefühl, dass wir auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau spielen, was extrem hoch ist. Ich glaube, wir beide haben in den ersten beiden Sätzen auf einem extrem hohen Niveau gespielt. Ich verpasste eine unglückliche Vorhand, um den Tiebreak des zweiten Satzes zu beginnen. Das hat das Momentum ein wenig verändert. Insgesamt fand ich das Level sehr gut."

Zverev denkt jedoch immer noch, dass Jannik Sinner erneut bewiesen hat, warum er "der beste Spieler der Welt" ist, und dass es "wahrscheinlich nur drei Typen gibt, die ihn herausfordern können".