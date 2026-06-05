Alexander Zverev erreicht das vierte Grand-Slam-Finale und gilt als klarer Favorit für Roland Garros

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Alexander Zverev, 29 Jahre alt, hat seine Karten gut gespielt, und der Deutsche, Weltranglistendritter, der lange Zeit als der beste Tennisspieler gilt, der keinen Grand Slam gewonnen hat, hat das Finale von Roland Garros erreicht und den 20-jährigen tschechischen Spielerin Jakub Mensik mit 7:5 6:2 3:6 6:3 besiegt.

Zverev, Weltranglistendritter, erreichte 2024 das Finale von Roland Garros, wo er gegen Alcaraz verlor, das Finale der Australian Open 2025 gegen Sinner und das US Open-Finale 2020, wo er gegen Dominic Thiem verlor, lebte aber am Ende der "Big Three"-Ära mit Nadal, Djokovic und Federer, und am Beginn der Alcaraz-Sinner-Ära, Zverev hatte noch nie ein Major gewonnen (er gewann zwei ATP Finals, 2018 und 2021, sowie eine Goldmedaille in Tokio 2020).

Als Sinner in der zweiten Runde verlor und Djokovic in der folgenden Runde, richteten sich alle Augen auf Zverev: Für Zverev mag es "jetzt oder nie" sein, aber er hielt die jungen Versprechen (Mensik und auch den 19-jährigen Rafa Jódar) zurück und wird als klarer Favorit für das Finale gegen Matteo Arnaldi oder Flavio Cobolli am Sonntag gelten.