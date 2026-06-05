Alexander Stubb: "Kanada sollte der 28. Mitgliedstaat der Europäischen Union sein"

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Trotz der kleinen Bevölkerung des Landes ist Finnlands Präsident Alexander Stubb zu einer prominenten politischen Stimme geworden, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Jetzt bringt er einen Vorschlag vor, den viele sicherlich schon lange in Betracht ziehen, der aber bis jetzt wie eine Fantasie erschien.

Stubb sagt (danke, CNBC), dass die globale Situation eine Erweiterung der EU erfordert, und schlägt vor, dass die Union unter anderem Kanada einschließen sollte:

"Wäre es nicht wunderbar, wenn Kanada der 28. Mitgliedstaat der Europäischen Union und nicht der 51. Staat der Vereinigten Staaten wäre?"

Derzeit streben neun Länder die EU-Mitgliedschaft an: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Moldawien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, Türkei und Ukraine. Sie befinden sich in unterschiedlichen Phasen des Prozesses, und mehrere von ihnen stehen vor unterschiedlichen Hindernissen, die der Mitgliedschaft im Weg stehen.

Man kann sich vorstellen, dass eine sehr gut regierte und friedliche Nation wie Kanada zumindest theoretisch leicht Mitglied werden könnte, auch wenn sie überhaupt nicht in Europa liegt.