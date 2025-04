Alexander Skarsgård wird in der neuen Sci-Fi-Serie von Apple TV+ abtrünnig

Apple hat den ersten Trailer zur kommenden Thriller-Serie Murderbot veröffentlicht, in der Alexander Skarsgård als titelgebender Androide zu sehen ist. Basierend auf Martha Wells' preisgekrönter Buchreihe The Murderbot Diaries erzählt die Serie die Geschichte von Murderbot, einem Androiden, der es vorzieht, in Ruhe gelassen zu werden und seine Tage damit zu verbringen, futuristische Seifenopern zu schauen, anstatt tödliche Missionen zu erfüllen.

Die 10-teilige Serie wird am 16. Mai am Apple TV+ Premiere feiern, wobei die ersten beiden Episoden sofort verfügbar sind, gefolgt von einer neuen Folge jeden Freitag bis zum 11. Juli. Neben Skarsgård gehören unter anderem Noma Dumezweni, David Dastmalchian und Sabrina Wu zur Besetzung. Schauen Sie sich den Trailer unten an.

Freuen Sie sich auf Murderbot ?