Alexander Skarsgård spielt die Hauptrolle in der frechen Liebeskomödie "Pillion"

A24 hat in diesem Jahr ein paar verschiedene freche Liebesfilme rausgebracht, wobei der vielleicht bemerkenswerteste von ihnen der von Nicole Kidman geführte Babygirl Anfang des Jahres ist. Der nächste Film wird Alexander Skarsgard in der Hauptrolle sehen und neben Harry Melling ist eine sehr scharfe britische Liebeskomödie zu sehen.

Es ist bekannt als Pillion und dreht sich um einen Mann (Melling), der etwas fassungslos und verwirrt ist, als er den Blick eines unglaublich gutaussehenden, robusten Bikers (Skarsgard) auf sich zieht, ein Moment, der sich zu einer sehr heißen Beziehung entwickelt.

Der Film kommt im Oktober in einige Kinos auf der ganzen Welt und in andere, wie in Großbritannien Ende November, am 28. des Monats, und kann sich den Trailer für den Film von Harry Lighton ansehen.