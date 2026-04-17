Alexander Morton, die Stimme von The Witcher 3: Wild Hunt s Zoltan Chivay, ist verstorben

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Es wurde bestätigt, dass der schottische Schauspieler Alexander Morton leider verstorben ist. In letzter Zeit wurde viel berichtet, dass Morton 81 Jahre alt war, als er starb, und hinterlässt ein Vermächtnis, das auch Arbeiten an einigen beliebten Videospielen umfasst.

Zum einen war Morton als Stimme des Zwerges Zoltan Chivay sowohl in The Witcher 2: Assassins of Kings als auch in The Witcher 3: Wild Hunt bekannt. Nach seinem Tod teilte CD Projekt Red eine kurze Hommage und bemerkte:

"Wir sind zutiefst traurig über den Tod von Alexander Morton, der Stimme des geliebten Zoltan Chivay in The Witcher 2: Assassins of Kings und The Witcher 3: Wild Hunt. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden.

"Danke, dass du Zoltan zum Leben erweckt hast. Der Kontinent vermisst dich bereits."

Neben seiner Rolle in der The Witcher-Reihe trat Morton auch in Fable II, Killzone II, Ni No Kuni: Wrath of the White Witch und in der PS Vita-Edition von Little Big Planet auf. Das kommt zu einer Vielzahl von Film- und Fernsehrollen in seiner glanzvollen Karriere hinzu.

Ruhe in Frieden, Alexander.